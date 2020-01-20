محافظ الدقهلية: رصد الأشخاص بلا مأوى ونقلهم لدور الرعاية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه شكل فريقًا للتدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى؛ لرصد الأشخاص بلا مأوى، ونقلهم على الفور لإحدى دور الرعاية، وذلك منذ لقائه بأول شخص بلا مأوى.ومن جانبه قال المحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن، إنه وفقًا لتوجيهات محافظ الدقهلية باستمرار عمل فريق التدخل السريع للقضاء على أى حالات تشرد بالشارع، انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على هذه الفئة من الناس وتوفير مكان لائق لهم للعيش والرعاية.وأضاف أنه تم توفير مأوى لأحد المواطنين من قرية الجزيرة مركز دكرنس يبلغ من العمر 70 عامًا، وإيداعه في دار إيواء بمدينة المنصورة، ليصبح إجمالي من تم توفير مأوى لهم 8 مواطنين.وأكد وكيل وزارة التضامن أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لا يبخل بالدعم اللازم لكل المستحقين والأكثر احتياجًا، وأنه يبذل كل الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء الدقهلية الذين يستحقون منا كل العطاء والبذل.