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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: دعم المستثمرين وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:58 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، دعمه الكامل للاستثمار، وحرصه على تذليل كل العقبات وتوفير المناخ الاستثمارى الجيد، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد الفترة المقبلة تطورًا كبيرًا فى جذب المزيد من فرص الاستثمار، باعتبار دوره الأساسى فى دفع عجلة التقدم والتنمية بالبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم (27)، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عموم إدارت المتابعة المالية، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، وتنفيذ المشروعات، والتراخيص، والجمارك، بالمنطقة وعدد من رجال الأعمال، والممثل القانونى لشركتى "إيجى فكس" و"ميديكال تكنولوجى ".

وقد تمت الموافقة على إقامة مشروعات حديثة بالمنطقة لإنتاج الكيماويات والملابس الجاهزة، وذلك بعد إنهاء كل الإجرءات القانونية والفنية اللازمة، فيما تضمن الاجتماع الموافقة على تجديد مدة قرار مزاولة النشاط الخاص بمشروع أولاد حسين لتجهيز السيارات المستعملة كريستال حتى 30-6-2020، وكذلك الموافقة على تجديد مدة النشاط التخزينى لمدة عام آخر لمنشأة "إيجى فكس ميديكال"، بالإضافة إلى الموافقة على تنازل شركة سقارة جروب عن مساحة 592م2 من المساحة المخصصة لها لإدارة المنطقة، والموافقة على إلغاء ترخيص عدد 2 منشأة بالمنطقة، لعدم الالتزام باستيفاء النواحى المالية والتنظيمية، وفقًا لقرار مجلس إدارة المنطقة رقم (2019-267).

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وتم عرض نبذة مختصرة عن المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتى تم إنشاؤها علي مساحة 20 فدانصا، بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1143 لعام 2004، والمتضمن 18 مشروعًا متنوعًا، فيما تمت الموافقة على تنازل منشأة "نيدل كرافت إيجيبت" عن مساحة 4608م2 بالدور الثانى علوى بالمبنى الجاهز المتعدد الأدوار، لإدارة المنطقة، وكذلك التنازل عن مساحة 952م2، والخاص بمنشأة المتحدة للزيوت وإنتاج الكيماويات لمشروع يوروكيم لإنتاج الكيماويات بالمنطقة.

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