رئيس «هانو بنزايون»: مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتطوير قطاع الأعمال

قال حمدي أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو بنزايون"، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال، أن استغلال الأصول غير المستغلة في الشركات يساهم في توفير التمويل اللازم لتطويرها.وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطاع الأعمال العام قطاع حيوي وقادر على تنمية الاقتصاد القومي للدولة خاصة في ظل التطوير الذي يحدث في الشركات حاليا، خاصة حال التعاون مع القطاع الخاص، أحد السبل المهمة لإحداث تنمية تحدث المرجو منها.وتعمل وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.