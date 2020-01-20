حماة الوطن: السيسى يبذل جهدًا كبيرًا لتظل مصر ريادية

ثمّن حزب حماة الوطن الزيارات الخارجية التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآخرها زيارته لدولة إنجلترا للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، الأمر الذي يؤكد دور مصر الريادي فى القارة السمراء.قال اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقى وهو يولي القارة السمراء أولوية قصوى، مشاركًا في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى اجتماعات وقمم تناقش تعزيز الاستثمار في قارة إفريقيا، وجذب مزيد من الفرص التي تعمل على تنمية التعاون والتجارة بين القارة ومختلف دول العالم.وأضاف نائب رئيس الحزب، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية دستور ومنهاج عمل شامل لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية ومواجهة جميع التحديات داخل أفريقيا.وشدد على أهمية القضايا التي تناولها الرئيس السيسي أمام هذه القمة التاريخية لدعم مساع إفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي تتوافق مع أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادًا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.وأكد "عرفة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهدًا كبيرًا لتظل مصر تحتل مكانتها الريادية بين الدول، وزيارته إلى لندن تأتي في توقيت مهم على مستوى القضايا التي تحيط بالمنطقة، مما يعطي رسالة واضحة بتعدد التحالفات التي تقوم بها الدولة لتمثل لاعبًا أساسيًا وفاعلًا على الساحة الإقليمية والدولية ومكانة مصر وقوتها كأحد أهم الدول الإفريقية وأكثرها تأثيرًا، والسيسى أحدث طفرة في تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية، واستطاع تعزيز التعاون في عشرات المجالات، وأيضًا استضاف عددًا كبيرًا من المؤتمرات التي تتعلق بالأوضاع في إفريقيا، وآليات دعم الأسواق الناشئة اقتصاديًا.وطالب بضرورة التكاتف الدولي حول رؤية الرئيس السيسي لتنمية القارة الإفريقية، خاصة أنها تمثل رؤية طموحة تعلي من مصالح القارة وتعلم حجم التحديات والآمال بها.