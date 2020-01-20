الأعلى للإعلام يرفض إغلاق جريدة التحرير

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، بيانًا منذ قليل، أكد فيه حرصه من واقع مسؤولياتها الدستورية والقانونية على حرية الصحافة وتهيئة المناخ المناسب للصحفيين لتأدية دورهم الوطنى.وأكد المجلس، رفضه غلق جريدة فى ضوء ما يتخذه مجلس إدارة شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع من إجراءات لتصفية الشركة.وناشد العمل على حل المشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها بدلًا من الاندفاع نحو تصفية الشركة وما يترتب عليه من إهدار لحقوق الصحفيين ومصالحهم التى يؤكد المجلس حرصه على مساندتهم حتى لا يترتب على ذلك مشاكل أخرى لا مبرر لها.