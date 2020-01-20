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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القصبي: البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمة

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:35 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمة، وأقر العديد من القوانين التي ساهمت في تحقيق الأمن والعبور بالبلاد إلى طريق التقدم.

وأشار إلى أن "الشارع ربما كان له آراء ما في المجلس، بسبب أننا كنا بصدد إصلاحات اقتصادية تتطلب إجراءات معينة، لم تكن على هواء المواطن، لكن كان لا بد من التدخل لحسم بعض الأمور".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، مع وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأضاف القصبي، أن البرلمان المصري له خصوصية في علم التشريع والرقابة على مستوى المجالس النيابية في العالم، مشيرًا إلى تميز المجلس الحالي بأنه يعبر عن جميع أطياف المجتمع حيث يضم 90 سيدة و60 شابًا تحت سن الـ35 عامًا و125 شابًا في الفترة العمرية ما بين 36 إلى 45 عامًا، و9 من النواب يمثلون ذوي الإعاقة.

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