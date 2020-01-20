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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة ووزير الشباب يتوجا أبو النمرس بطلًا لدوري المراكز

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عبدالله
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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظة في النسخة السابعة له، وذلك بنادي الترسانة بميت عقبة.

حيث حقق فريق مركز شباب أبوالنمرس لقب بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة الجيزة بالفوز على نظيره مركز شباب البليدة بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 11 في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب نادي الترسانة.

وسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كأس البطولة لفريق مركز شباب أبوالنمرس، الذي تأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة (دور الـ32) بعد فوزه.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الجيزة بالأداء الرياضي المتميز للاعبين، متمنيًا لكل الفرق دوام التوفيق لما للرياضة من أهمية في بناء وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب.

حضر المباراة الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمندوه الحسيني رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم، وطارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وعقب المباراة كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة عددًا من الرموز الرياضية بمحافظة الجيزة وتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم درع الدوري لكابتن فريق أبوالنمرس وسط أجواء احتفالية من جمهور ولاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري.

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