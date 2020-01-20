جامعة القناة: تخصيص مقر دائم للأنشطة للطلاب للوافدين

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن تخصيص مقر دائم داخل مبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة، للطلاب الوافدين لممارسة كل الأنشطة داخل الجامعة، وقالت إن تخصيص المكان جاء ليتسنى لجميع الطلاب الوافدين المشاركة فى الأنشطة الطلابية والاستمتاع بها، وحرصًا من الجامعة على دمج الطلاب الوافدين داخل العمليه التعليمية.جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ماجده هجرس داخل مبنى الأنشطة الطلابية، كما تفقدت رئيس الجامعة مركز تطوير التعليم، وشملت الجولة تفقد البوابة الإلكترونية، والتعليم الإلكترونى، والدعم الفنى، وقاعات التدريب، والمعامل، ووحدة نظم المعلومات الإدارية MIS.كما قامت الدكتورة ماجدة هجرس بمتابعة دورة بنوك الأسئلة، التى ينظمها مركز القياس والتقويم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة للنهوض بجودة التعليم، وإنتاج المقررات الإلكترونية وتحسين جودة التعليم.رافق رئيس الجامعة فى الجولة المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والسيدة هدى فرج، أمين الجامعة المساعد، والسيدة منار السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، واللواء عماد جودة، مدير الأمن الجامعي، ومجدى خلاف، مدير المراسم بمكتب رئيس الجامعة.