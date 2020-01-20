الجمل: العمال لن يقبلوا التخلص من قطاع الأعمال العام

أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قطاع الأعمال العام إحدى الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح.وأشار الجمل، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد اليوم لدراسة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، إلى أن القطاع العام لا يزاحم القطاع الخاص، فكل له دوره الوطني المنوط به، مؤكدا أن العمال لن يقبلوا التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد على حد قوله، عن طريق التخلص من الأذرع التي تحافظ على كيان الدولة والتوسع في خدماتها، التي يستفيد منها أكثر من 100 مليون مصري.