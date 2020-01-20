مبادرة لتبنى علاج حالات الإدمان فى الإسكندرية

بادر المستشار هاني الكردي، الأمين العام المساعد لشئون النقابات المهنية بحزب الحرية المصري بالإسكندرية، بتدشين مبادرة لتوعية الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان بالمجتمع المصري، حيث وقع بروتوكول تعاون بين إحدى المؤسسات الطبية لعلاج الإدمان، وذلك لتبنيه شخصيًا علاج حالات من المؤسسة.وأكد المستشار هاني الكردى، لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسذولية المجتمعية لمواجهة ظاهرة الإدمان والحد منها في إطار منهج الدولة والمبادرات الرئاسية التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن المصري.وأضاف "الكردي": "أن كل منا عليه مسذولية تجاه الدولة، بما يستطيع أن يقدمه لخدمة المواطنين، فليس علينا أن نقف في صف المشاهدين، ولكن يجب أن نبدأ بأنفسنا لمساندة القيادة السياسية، ومن هنا جاءت المبادرة والتي هي بمثابة دعوة لكل رجال الأعمال أن ينتهجوا نهج رئيس الجمهورية، للحفاظ على شبابنا والذي هو الفئة المستهدفة من تلك المبادرة".وأشار إلى أنه تم تنظيم مؤتمر توعية تحت عنوان "الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان بالمجتمع المصري" والذي انعقد بمقر حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية. وذلك ضمن الخدمات الميدانية بالتعاون بين مؤسسة المشفى "للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان" بحضور الدكتور بلال الزين، المدير التنفيذي للمؤسسة وحزب الحرية المصري.