خطة طوارئ بمحطات صرف البستان والطابية لمواجهة الأمطار

تواصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة صيانة كافة المحطات عن طريق الاستعانة بقطع غيار محلية توفيرا للنفقات، بالإضافة إلى مواصلة الإستعدادات لتوفير المياه اللازمة للأراضى، ومواجهة المقننات المائية للزراعات، وموسم الأمطار والسيول من خلال رفع كفاءة تشغيل الوحدات والمحطات.وتفقد المهندس عبدالحكيم أبوالمجد، رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، عددا من محطات الصرف، اليوم الإثنين، منها محطات البستان والطابية القديمة والجديدة بغرب الدلتا فى الإسكندرية، وذلك للوقوف على حالة المحطات الفنية والتأكيد على جاهزيتها ومتابعة مناسيب المص والطرد بالمحطات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة وانتظام سير العمل في ظل حالة عدم استقرار الأجواء وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء البلاد في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الأمطار والسيول.وقال أبو المجد لـ«الدستور» إنه تتم متابعة أعمال الصيانة الوقائية والعمرات والمرور على المحطات والتنبيه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية خلال فترة السدة الشتوية طبقا للبرنامج الزمني المحدد لذلك، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة أى أمطار وسيول، وتحديد الطرق والمسارات البديلة فى حالة وجود إعاقة بسببها، وتمكين محطات الصرف لاستيعاب المياه على مستوى جميع الإدارات.