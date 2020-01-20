بورسعيد تستعد لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، لقاءً مع رئيس الاتحاد الدولي لمدربي ولاعبي الفنون القتالية بالعالم، الدكتور حسان بيتار، ودكتور أشرف المصري، المفوض بالاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.حيث تم خلال اللقاء بحث الاستعداد النهائي لبطولة العالم لمدربي ولاعبي الكيك بوكسنج، التي تستضيفها بورسعيد في السادس من أبريل، وتستمر حتى يوم الحادي عشر من نفس الشهر، بمشاركة أكثر من ٣٠ دولة من مختلف دول العالم، وتستمر على مدار خمسة أيام.وأكد على دعم المحافظة الكامل لإنجاح البطولة، وأشار المحافظ إلى أن المحافظة، تمتلك الآن بنية أساسية ومنشآت رياضية تؤهلها لاستضافة البطولات والمنافسات العالمية في مختلف المجالات.وأضاف أن المحافظة بها من الفنادق والقرى السياحية ما يمكنها من استضافة أى عدد من المشاركين والضيوف، وهي متعددة المستويات.