وهب الله يرفض تعديلات قانون قطاع الأعمال لتعارضها مع الرؤية النقابية

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة، مشددا على أهمية مشاركة العمال في صنع القرار.وأشار وهب الله، خلال الندوة التي عقدها اتحاد عمال مصر، اليوم، إلى أن العمال كان لهم دور وطني فاعل خلال الستين عاما الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.وأضاف أنهم يرفضون التعديلات المطروحة على القانون، لأنها تتعارض مع الرؤية النقابية التي يتم إعدادها وإرسالها لكل من وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام.