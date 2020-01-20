وفد كينى يتفقد مشروعات متنوعة ببورسعيد

استكمل أعضاء الوفد الكينى ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات، زيارتهم لعدد من المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، التى تعد تجربة رائدة فى القضاء على المناطق العشوائية، واستبدالها بمجتمعات عمرانية خدمية متميزة، وقد رافقهم خلال الجولة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومحارب هيلع رئيس حى الجنوب.وبدأت فعاليات الزيارة، بإجراء جولة ميدانية داخل مساكن النورس الجديدة جنوب بورسعيد، والتى تعتبر مجتمعًا عمرانيًا شبه متكامل، يحتوى على٤٤ عمارة و٨٨٠ وحدة سكنية، إلى جانب مسجد ومدرسة ووحدة صحية، ومساحات خضراء وتم الانتهاء منه عام ٢٠١٨، وتعد مساكن النورس تجربة رائدة فى مجال توفير المساكن لقاطنى عشوائيات (هاجوج، والإصلاح، والجناين).كما شملت الزيارة، تفقد الوفد قناة الاتصال بمنطقة الإسراء، والتى تربط بين قناة السويس وبحيرة المنزلة، بالإضافة إلى تفقد سوق الملابس المستعملة الجديد بمنطقة الإسراء، والذى يضم ١٢٨ محلًا كامل المرافق، واختتمت الجولة بزيارة سوق السمك الجديد، الذى يعد نقلة حضارية فى مجال المشروعات الخدمية، التى تتم بالتوازى مع مختلف المشروعات القومية على أرض المحافظة.وقدم أعضاء الوفد، الشكر والتقديرعلى هذه الزيارة، التى تأتى فى إطار تبادل الخبرات والثقافات بين مصر وكينيا، حيث أشاد الوفد بجهود القائمين على هذه المشروعات التى تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات بشكل حضارى متطور، مؤكدين أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى جميع المجالات بشكل مثالى، تساعدها فى تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.