ياسمين عبدالعزيز داخل كواليس «ونحب تانى ليه» (صور)

تصور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وظهرت ياسمين، داخل الكواليس وهي تصور أحد المشاهد داخل حديقة منزل.ويسعى المخرج مصطفى فكري، لتكثيف ساعات التصوير لإنهاء أغلب مشاهد العمل قبل حلول الشهر رمضان الكريم، تفاديًا لضغط التصوير بالتزامن مع عرضه، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي.يشار إلى أن النجمة ياسمين عبدالعزير قدمت العام الماضي مسلسل "لآخر نفس"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، وهند عبدالحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام علي.