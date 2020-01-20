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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تطلق المؤتمر التعريفى لبرنامج «فرصة»

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:21 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط- محمد أبو شادي:
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عقدت محافظة أسيوط المؤتمر التعريفي لبرنامج "فرصة" بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للشباب والأسر الراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار البرنامج ونائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد غفران، مدير عمليات البرنامج، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ونشوى بلال، مسئول منظمة العمل الدولية بمصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف وجهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والمجلس القومي للمرأة وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف والجمعيات والمؤسسات الأهلية القروية التي تعمل في التمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل لأصحاب المصانع والشركات الخاصة، وممثلي المحافظة من أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد المحافظ على تقديمه كل سبل الدعم وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه تطبيق مثل هذه البرامج على أرض المحافظة، نظرًا للاستفادة والفرصة الكبيرة التي تمكن الأسر والشباب في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تمكينهم اقتصاديًا، مشيدًا بما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من دعم برامج وفرص للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج.

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج أحد البرامج المكملة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم وإتاحة فرص عمل جديدة وإتاحة دمج أكبر عدد من الأسر والأفراد في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية من خلال الابتكار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجارب العالمية الناجحة.

وأضاف أن البرنامج يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب وقروض ميسرة لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة وتطوير المهارات والقدرات ودمجها في وحدات إنتاجية متخصصة في المحافظة، ويستهدف المرأة والشباب ذوي الإعاقة والمستفيدين وغير المستفيدين من تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل، خاصة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

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