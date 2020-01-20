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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 برلمانيات يشاركن مستقبل وطن بالشرقية في مبادرة «أنتِ عظيمة»

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:19 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعا تنظيميا موسعا، في الشرقية، تحت إشراف المهندس أحمد الخطيب، أمين المحافظة.

وذلك بحضور 5 نائبات برلمانيات: "المهندسة فايقة فهيم، والنائبة نوسيلة أبو العمرو، والمهندسة إيمان خضر، والنائبة زينب سالم، والنائبة عبير تقبية"، بمشاركة أمينات المرأة بالمراكز والأقسام في محافظة الشرقية، ومروة بيومي أمينة المرأة بالشرقية.

وقال المهندس أحمد الخطيب، خلال الاجتماع، إن الفترة القادمة تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد، لتوضيح ما قدمته القيادة السياسية من إنجازات سوف تساهم بشكل كبير في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات.

ولفت إلى أن المرأة المصرية أثبتت بالدليل القاطع إنها لا تقل في دورها عن الرجل، وكان هناك المواقف والصعوبات التي لولا عظيمات مصر، ما أقدمت الدولة على إنجاز سلسلة الإصلاحات الاقتصادية، بتحملها ومساندتها ومؤازرتها للرجل، لنبدأ قدومًا نحو مرحلة الاستقرار والتنمية والبناء، موجها الشكر قائلًا: قدمتم الكثير في سبيل خدمة الوطن.

وأشار "الخطيب" لأهمية دور المرأة في بناء المجتمع باعتبارها صاحبة النبتة الأولى في بناء الشخصية باعتبارها الأم والأخت والزوجة، مشيرا إلى كفاءتها التي ظهرت مؤخرًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نادي بإكرامها وتسليط الضوء على احتياجاتها الصحية والاجتماعية والخدمية، بكثير من المحافل، فكانت المبادرات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية التي صانت كرامتها وحفظت حقوقها السياسية، وهذا تجلى تماما بالتعديلات الدستورية الأخيرة، لتحيا حياة كريمة.

ومن جانبها، قالت مروة بيومي، أمينة المرأة بالمحافظة، إن الحزب مستمرًا في عمله بمبادرة أنتِ عظيمة التي تتضمن التعليم والتنظيم والعمل"، مؤكدة أن الهدف الأول من المبادرة هو التعليم والعمل على محو أمية المرأة بالمحافظة، وهذا أتاحته أمانات المراكز بفتح المقرات الحزبية كفصول لمحو الأمية بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار.

وأضافت أن: "الهدف الثاني هو التنظيم، وعليكم أن تكثفوا من الندوات والحملات التي تحث على تنظيم الأسرة، من أجل العمل على مواجهة الزيادة السكانية والحد منها، وتحذير السيدات وتوعيتهن بخطرها على الاقتصاد ومستقبل الدولة".

وأشارت "بيومي"، إلى أن الهدف الثالث، "سوف نكثف من تواجدنا بين السيدات محدودي الدخل، بطرح خطة لكل مراكز لتقديم يد العون، وبخاصة للأسر محدودة الدخل في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تحقق دخلا لأسرهن، وتساهم في رفع مستوى معيشتهن".

ولفتت إلى وجود تعاون بين الأمانة والجمعيات الأهلية بالمحافظة بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيري برئاسة الدكتور عادل عبد المجيد، لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تعاون بين أمانة المرأة وهيئة محو الأمية.

وأبدت نائبات الحزب دعمهم الكامل والمساهمة في الارتقاء وتذليل كافة العقبات أمام مراحل مبادرة "أنتِ عظيمة"، استكمالًا لما وصلت إليه من إيجابيات خلال الشهور القليلة الماضية، وأعربوا عن سعادتهن بالاختبارات لأمينات المرأة بالمراكز، ومدى نشاطهم َوقبولهم، لضريبة العمل العام.

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