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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمير عمر يحاور وزيرة الثقافة في خيمة بدوية على «سكاي نيوز عربية».. غدا

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يحاور الإعلامي سمير عمر، الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، غدا، داخل خيمة بدوية في قرية سبيتة بجنوب سيناء ويفتح معها ملفات أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة وعدالة توزيع الخدمات الثقافية، وينقل تفاصيل الحياة في تلك القرية البدوية، وكيف وافق شيخ القرية على سفر عدد من الفتيات في جولة ثقافية تنظمها هيئة قصور الثقافة، وذلك في حلقة من برنامج "أهل مصر" الذي يبث في السابعة مساء على شاشة سكاي نيوز عربية.

ويعرض سمير عمر، ملف فوضى الشارع المصري وقانون تنظيم مواقف السيارات وسيطرة "السايس" عليها حيث يلتقي عددا من سائقي الميكروباص ويفتح ملف قانون "السايس" مع النائب البرلماني يسري الأسيوطي أما أوركسترا الكفيفات وأنشطة جمعية النور والأمل لها النصيب الأوفر في حلقة اليوم من خلال جولة يجريها سمير عمر داخل مقر الجمعية حيث يلتقي عددا من المبدعات الكفيفات في أكثر من مجال.

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