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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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أحدث ظهور لسيرين عبدالنور رفقة نجلها كريستيانو

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:06 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة نجلها كريستيانو.

وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة، قائلة: "بعد المصارعة الحرة يللي كنا فيها بالفيديو قبل هل البوست، في هدنة وغمرة وبسمة وقلبي بدوب #كريستيانو_رحمة #سيرين_عبد_النور #ابني #غرام"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة النجم السعودي يعقوب الفرحان، المطربة بوسي، الإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، وسام فارس، وعدد كبير من الممثلين العرب، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه الـ10 دقائق، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم، من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

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