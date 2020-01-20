الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 15 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية عقب دهم وتفتيش منازلهم.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص من بيت لحم، و4 آخرين من مدينة الخليل، واثنين آخرين من القدس، و4 من رام الله واثنين من قلقيلية.وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم نيران أسلحتها صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومنعتهم من الاقتراب من الأراضى الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.