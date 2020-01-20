«فاو» تؤكد ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه العديد من التحديات المشتركة في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية الشاملة فيها، محذرة من وجود عوامل تؤدي إلى تفاقم الوضع، من بينها النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، فضلًا عن النمو السكاني السريع، وانخفاض النمو فى الإنتاجية الزراعية، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية وتهديد تغير المناخ.جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تشاوري فنى عقدته (فاو) في القاهرة بدأ اليوم، ويستمر حتى الغد يجمع كبار المسئولين من بلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والممثلين الدائمين لدى المنظمة، والشركاء؛ لمعالجة التوجهات والتحديات الإقليمية الحالية والناشئة فيما يخص الأمن الغذائي.ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تحليل ومناقشة التوجهات في مختلف مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة بهدف استخلاص الدروس وأفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لمواجهة التحديات المشتركة.ويعتبر الاجتماع الإقليمي التشاوري الفني بمثابة منتدى لمداولات فنية مهمة حول القضايا ومجالات البرامج التي تعتبر مهمة لدول المنطقة، حيث سيبني الاجتماع على عمل (فاو) الذي يهدف إلى تحقيق خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك عقد الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى.من جانبه، أكد السيد عبدالسلام ولد أحمد، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة (فاو)، أن المناقشات سترسم خارطة الطريق وإطار المداولات في المؤتمر الإقليمي المقبل.وقال ولد أحمد إن الاجتماع سيبحث الموضوعات التي تندرج تحت الفكرة العامة للمؤتمر الإقليمي وهي "إجراء التحول في النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".وأضاف "أن النظم الغذائية والطرق التي ننتج فيها الأغذية ونتاجر فيها ونعالجها ونستهلكها، تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمجتمعاتنا"، وأكد أن تحويلها إلى مسرّعات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر ضروري لتحقيق العديد من الأهداف الأساسية لخطة عمل عام 2030، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع، والتصدي للجوع وجميع أشكال سوء التغذية، وحماية واستعادة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في العالم، ومواجهة تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف معه.ومن المقرر أن يتم التركيز خلال الاجتماع على المسائل المتعلقة بحالة الأمن الغذائي في المنطقة والحاجة إلى ضمان اتباع نظام غذائي صحي لسكان المدن الذين يزداد عددهم في المناطق الحضرية، كما سيبحث الاجتماع طرق بناء مجتمعات زراعية مرنة لتعزيز الاقتصادات المحلية ودعم العمالة الريفية، وكذلك أهمية ضمان الاستدامة البيئية بالنظر إلى آثار ندرة المياه وتغير المناخ.وينعقد المؤتمر الإقليمي، الذي ترأسه حاليًا سلطنة عمان، كل عامين؛ لمناقشة التقدم المحرز نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة والقضاء على الجوع بجميع أشكاله والاتفاق على خطوات السياسة الضرورية، ويعد المؤتمر أعلى هيئة إدارة للمنظمة على المستوى الإقليمي، ويحدد أولويات العمل لفترة السنتين المقبلتين.يشارك في الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى حوالي 150 مشاركًا من الوزراء والوفود الحكومية من جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لرسم خريطة طريق للعمل المستقبلى لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المشتركة.