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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حقيقة اتفاق «خطة النواب» مع الحكومة على تسليم الموازنة مبكرًا

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:01 م
عصام الفقي
عصام الفقي
مني هيبة
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استنكر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، التصريحات التي نشرت على لسان النائبة سلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمراجعة موازنة البرامج والأداء، أمس الأحد، والتي تشير إلى تلقى اللجنة لموازنة العام المالي المقبل 2020- 2021، في إطار سابق مع الحكومة للتكبير بتسليمها قبل موعدها الدستوري، مؤكدًا أن تلك التصريحات قد فهمت خطأ.

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تلقته اللجنة من الحكومة يوم الخميس الماضي، هي النسخة الأولية لموازنات البرامج والأداء للعام المالي 2020 2021، وهذه الموازنة لم ينظمها الدستور، حيث جرى الاتفاق على تطبيقها وديًا مع الحكومة منذ عام 2016، ويتم تطبيقها تجريبيًا، تمهيدًا وإحلالها محل موازنة الأبواب البنود فيما بعد، لما تتيحه من أساليب قياس لمدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج المقدمة خلالها، والرقابة على مصروفاتها، واستكمل، وهذا لا شك يتطلب تعديلًا دستوريًا لإقراره.

وأتبع، من ناحية أخرى فإن النسخة المبدئية من موازنة البرامج التي تلقتها اللجنة لم تأتي مبكرًا، حيث جرت العادة منذ الاتفاق على اعدادها. ان يتم ذلك بالمشاركة بين الحكومة والبرلمان، وطبيعي ان يتم ذلك قبل تسلم الموازنة التقليدية بوقت كافي، حتى يتسنى وضع المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها في ضوء مخصصات الموازنة العامة للدولة.

وفي السياق شدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على عدم وجود سلطة برلمانية لازام الحكومة بالتبكير بتسليم الموازنة، لافتًا إلى أن المادة 124 من الدستور نظمت مواعيد تسليمها للمجلس، وذلك في موعد لا يجاوز تسعين يومًا قبل بدء السنة المالية، وذلك بعد العرض علي رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء الذي يجيله عادة إلى البرلمان في نهاية مارس من كل عام.

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