3 وزراء يتفقدون مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة غدًا

قال محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إن المحافظة تستضيف، غدًا الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ لتفقد المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.وأوضح اللواء هشام آمنة- في بيان اليوم الإثنين- أن الوزراء سيقومون بحضور لقاء (المرأة المصرية) ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، وذلك بمجمع دمنهور للمؤتمرات، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور؛ لحضور تدريبات الشباب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، يعقبها تفقد 6 ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى.