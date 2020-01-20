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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 وزراء يتفقدون مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة غدًا

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:00 م
محافظ البحيرة اللواء
محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة
ا ش ا
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قال محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إن المحافظة تستضيف، غدًا الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ لتفقد المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة- في بيان اليوم الإثنين- أن الوزراء سيقومون بحضور لقاء (المرأة المصرية) ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، وذلك بمجمع دمنهور للمؤتمرات، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور؛ لحضور تدريبات الشباب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، يعقبها تفقد 6 ورش عمل بمركز التدريب المهني بحوش عيسى.

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