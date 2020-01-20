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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاة عم رئيس الهيئة العامة للكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:59 م
طه الحاج علي
طه الحاج علي
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توفي، الأحد، طه الحاج علي، عم رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور هيثم الحاج علي.

وكتب هيثم الحاج علي، عبر حسابه على «فيسبوك»: «البقاء لله، فقدت اليوم رجلاً تغمدني برعايته منذ وفاة والدي، عمي الأستاذ طه الحاج علي».
وتتقدم أسرة تحرير "الدستور" بخالص العزاء للدكتور هيثم الحاج علي، وأسرة الفقيد، راجين أن يتغمده المولي بواسع رحمته.
وهيثم الحاج علي، أستاذ مساعد في النقد الأدبي الحديث بجامعة حلوان، وتولى منصب نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في يونيو 2014، وترأس الهيئة في سبتمبر عام 2015.

وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لانطلاق فعاليات الدورة الـ51، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل السنغال ضيف شرف المعرض، كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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