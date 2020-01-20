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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:56 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
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استقبل قداسة البابا بمقر البطريركية بالإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له.

وتبادل الطرفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وحضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا ساويروس، الأسقف العام ورئيس دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

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