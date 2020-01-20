البحر الأحمر تلغي احتفالاتها تضامنا مع أسر الصيادين المفقودين

أصدرت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، قرارا بإلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ50 "اليوبيل الذهبي"، وذلك تضامنًا مع أسر الصيادين المفقودين.وأضافت المحافظة في بيان لها، أن ذلك جاء تأكيدًا لتعهد محافظ الإقليم منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، بأنه يعتبر أهالي المحافظة أبناءه، ومشاركته لهم في مختلف مناسباتهم، وأنه يواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية عمليات التمشيط والبحث عن الصيادين المفقودين.وأوضحت أن برنامج الاحتفالات سيقتصر على وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدماء، وتكريم المحالين على المعاش، وإلغاء باقي البرنامج من عروض واحتفالات أخرى.يذكر أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 صيادين وهم "الريس ناجي" في العقد السادس من العمر، وأحد أقاربه وهو زوج أخته "الريس عدلي"، وابنه "أحمد" في العقد الثالث من العمر، وصديقه "إسلام موسى" في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن "سبيد بوت" مركب سريع، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر، ولم يعودوا حتى الآن، ومحافظ البحر الأحمر يتابع بنفسه عمليات البحث على مدار الساعة، فضلًا عن أنه زار أسر المفقودين بمنازلهم.