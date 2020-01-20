القاهرة تواصل أعمال تطوير شوارع مصر الجديدة

واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بتطوير شوارع مصر الجديدة، في إطار الجهود المبذولة واعتزمت محافظة القاهرة على البدء في تركيب الإشارات المرورية ومطبات صناعية خلال الأيام المقبلة على المحاور الجديدة بحي مصر الجديدة، والتي امتدت لشوارع الحجاز على مسافة أكثر من خمسة كيلو مترات، وينشر "الدستور" في تقريره معدلات الإنجاز في الحي العتيق.وأعلنت المحافظة أن الأعمال التوسعية لشارع الحجاز جاءت بتقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر المقبل.واستعدت المحافظة للعملية التطويرية بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثا مع تقليم الأشجار مع مراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة، وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.