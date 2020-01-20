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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اللقاء الأسبوعي بين محافظ الجيزة والمواطنين

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:04 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مؤكدا على التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للعمل على حل مشاكلهم جذريا، والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الجيزة بالمواطنين، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي على نهر الشارع، وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة على كافة المنشآت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بأشغال الطريق مجددا.

ووجه ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور انتهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.

كما استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه على منطقة الاشتراطات والمنافع العامة بالعقار بعمل تاندة وتقفيل الردود الأمامي مخالفا بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ووجه المحافظ حي الهرم بإخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالتها عن طريق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لبناء المالك الدور السابع بالأرضي دون ترخيص، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار.

حيث وجه المحافظ حي شمال الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك، وسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصا على سلامة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أشاد المواطنين بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من أجل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوى الخدمات.

اللقاء الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع المواطنين جاء بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، ومحمد نور رئيس حي العمرانية، وأسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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