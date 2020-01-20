«عزبة العثمانلى».. صهر أردوغان يشترى أراضى مجاورة لقناة إسطنبول

كشفت صحيفة "yeni caggazetesi" التركية، عن أن صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير الخزانة والمالية، "بيرات البيرق"، اشترى حوالي 13 فدانًا من الأراضي بجوار قناة إسطنبول، بعد سنة واحدة من إعلان إنشاء القناة، وتحديدًا في عام 2011.وأكد مسئولو وزارة البيئة، في وقت سابق، وفقا لجريدة "الجمهورية" التركية، أن البيراق، اشترى قطعة أرض بجوار مشروع إسطنبول حتى لا يشتري أي أجنبي قطعة أرض بجانب قطعة الأرض التي يمتلكها والده "صادق البيراق"، الذي كان قد اشترى هناك في 2003.يذكر أن مشروع قناة إسطنبول قد أوشك على البدء، وهو ما يشغل فضول الجميع، فيما يثير تملك الأراضي من قبل المقربين لأردوغان، فكرة المتاجرة، لاسيما أن ثمن هذه الأرض سوف يرتفع قريبا.