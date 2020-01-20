الكهرباء: 24 ألفًا و900 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الإثنين، 24 ألفا و900 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و700 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و150 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.