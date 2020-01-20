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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإندبندنت: القوى العالمية اهتمت بليبيا خوفًا من انتقال الصراع لأوروبا

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:57 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن القادة الغربيين تجاهلوا ليبيا لسنوات طويلة، وجاءت محادثات برلين المتأخرة بعد العدوان التركي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، أن قمة برلين قد تكون بمثابة خطوة للأمام ولكنها غير كافية لوقف الكارثة الإنسانية التي تحدث بشكل يومي مع وجود مقاتلين من الجيش السوري الحر بها.

وكشفت الصحيفة عن أنه بعد التدخلات التركية العدوانية في ليبيا، بدأت القوى العالمية تهتم بليبيا فجأة خوفًا من انتقال الصراع لأوروبا بكل سهولة، بعد نقل تركيا المجاهدين السوريين إلى طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعات المسلحة الليبية الموجودة في المعسكر الغربي، التابع لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، هم من البلطجية، والكثير منهم يميل للتطرف، ما يجعل الحرب هناك وحشية.

وأوضحت «الإندبندنت» أن جماعة الإخوان المسلمين وجدت لنفسها موقعا جديدا في طرابلس، وهو ما جعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يرسل طائرات دون طيار والمرتزقة السوريين لدعم الإخوان وفايز السراج.

وكشف أردوغان، في الأسابيع الأخيرة، عن خطط لتعزيز القوات التي تدافع عن طرابلس بالقوات والمقاتلين والمرتزقة السوريين والمعدات المتطورة، وكانت المناورة تهدف إلى دعم حلفائه في طرابلس وتعزيز النفوذ التركي عبر البحر المتوسط.

واحتجت فرنسا ومصر واليونان والإمارات وقبرص، متهمة تركيا بانتهاك حظر الأسلحة والاستيلاء على مقدرات الغاز الضخمة تحت البحر الأبيض المتوسط، وانضم لهم الاتحاد الأوروبي في استنكار العدوان التركي.

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