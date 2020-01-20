ميناء بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات منذ إنشاء الرصيف

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء غرب بورسعيد أكبر سفينة للحاويات دخلت الميناء مساء أمس، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشاء رصيف محطة الحاويات بالميناء.واستقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة APL CHANGI القادمة من مالطا متجهة إلى جدة ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 397 مترًا، وعرض 51 مترًا، بغاطس 14.3 مترًا، وحمولة كلية تبلغ 169،423 ألف طن وهي تعد من أكبر سفن الحاويات وهي تابعة للتوكيلCMA CGM.وتعد السفينة من أكبر السفن الناقلة للصادرات المصرية التي تعامل معها الميناء، وأن استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء بشكل خاص وللهيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث إنها شهادة لكفاءة العمل بميناء غرب بورسعيد بعد تعميق هيئة قناة السويس لدائرة الدوران لتصل إلى 17 مترًا وتعميق رصيف محطة الحاويات ليصل إلى 16 مترًا لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية للتعامل مع ميناء غرب بورسعيد.يذكر أن هذه النجاحات تأتي بناء على الدراسات التي تجريها الهيئة الاقتصادية لرفع تصنيف موانئها الستة، ومتابعة استمرار المتغيرات التي تطرأ على السوق الملاحية العالمية والتي من شأنها جذب الخطوط الملاحية، وكذا استقبال أحدث أجيال السفن العملاقة.