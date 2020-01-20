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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أول معجم عن التاريخ الحربي لمصر القديمة في معرض القاهرة للكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:44 م
معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
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صدر حديثا عن دار السعيد للنشر والتوزيع لباحث المصريات، الدكتور محمد رأفت عباس، أول معجم في المكتبة العربية عن (التاريخ الحربي لمصر القديمة)، والذي يتضمن تعريف وترجمة لكل ما يتعلق بالعسكرية والحرب في تاريخ وحضارة مصر القديمة، والمقرر طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

وقال عباس، في تصريح اليوم الاثنين، إن هذا المعجم هو عمل موسوعي يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن الملوك والأمراء المحاربين، ومعبودات الحرب، والمعارك التاريخية الكبرى، وأشهر قادة الجيش المصري عبر العصور، والحصون والقلاع، والأسلحة المختلفة، والمصطلحات العسكرية والتاريخية، والممالك والإمبراطوريات والشعوب الأجنبية المعادية لمصر أو الخاضعة لها.

وأضاف أن هذا المعجم يعرض تاريخ المواقع الجغرافية والأثرية وكذلك القطع الأثرية ذات الصلة بتاريخ مصر العسكرى القديم، والرتب والألقاب العسكرية المختلفة، وكافة العناصر الأخرى التي ارتبطت بالعسكرية والحرب في مصر القديمة.

وأوضح أن المعجم يتناول الحقب التاريخية الأهم والأكبر في تاريخ مصر القديمة، بداية من عصور ما قبل الأسرات ( 5500 – 3100 ق.م ) وحتى نهاية عصر الدولة الحديثة ( 1550 – 1069 ق.م )، الذي يعد العصر الذهبي للحضارة وللعسكرية المصرية القديمة على وجه الإطلاق، حين كانت مصر القوة الحربية والسياسية الأكبر في منطقة الشرق الأدنى القديم، وكانت إمبراطوريتها تشمل سوريا وكنعان (فلسطين) شمالا، وبلاد النوبة حتى الجندل الرابع جنوبا.

يذكر أن الدكتور محمد رأفت عباس هو باحث في علم المصريات ومؤرخ وكاتب ويعمل كمدير عام لإدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية بوزارة السياحة والآثار، وحاصل على درجتي الماجستير ودكتوراة الفلسفة في علم المصريات ومتخصص في دراسة العسكرية المصرية القديمة.

وقدم على مدار السنوات الماضية مجموعة متميزة من البحوث الدولية عن العسكرية المصرية القديمة داخل بعض دوريات وكتب علم المصريات المختلفة في أوروبا، والتي لاقت إشادة متميزة من كبار العلماء والباحثين.

وفي عام 2016 قدم للمكتبة العربية كتابه عن (الجيش في مصر القديمة "عصر الدولة الحديثة")، والذي حصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017 كأفضل كتاب في مجال العلوم الإنسانية، كما قدم عام 2018 كتابه الثاني (من الفرات إلى الجندل الرابع).

ويتولى عباس حاليا، تنظيم أول مؤتمر دولي في علم المصريات عن تاريخ العسكرية المصرية خلال عهد الرعامسة في ميونخ بألمانيا في مايو القادم، بالمشاركة مع البروفسير فريدهيلم هوفمان أستاذ علم المصريات بجامعة لودفيج ماكسيمليانس الألمانية، والذى سيحاضر فيه مجموعة من نخبة علماء المصريات على مستوى العالم.

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