رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح: حملات علي صالونات الحلاقة للحد من الفيروسات الكبدية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:43 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
طباعة
قال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، أنه تم الدفع بحملات للتوعية لأصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحد من انتشار الفيروسات الكبدية " فيروس سي "، حيث تم المرور وتعليق "بنرات" الحملة عن طريق إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد المعداوي أن الحملة تهدف الي توعية أصحاب صالونات الحلاقة بالأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، وعدم استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل، أو حلاقة، أو ناد صحى لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بان إدارة البيئة بمجلس المدينة، قامت بتوعية اصحاب صالونات الحلاقة بضرورة حمل شهادات صحية، وعقد لقاءات مع الحلاقين عن طريق مديرية الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملة علي المستشفيات لمتابعة غرف النفايات الطبية، والتأكد من سريان تواريخ العقود المحارق الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريب "الحلاقين" على الوقاية من انتقال العدوى في بورسعيد

الصحة تصدر كتابا دوريًا للتوعية بإجراءات الحد من الإصابة بالفيروسات الكبدية

الصحة تنظم دورة لطلاب السياحة والفنادق في بورسعيد (صور)

صحة الشرقية تستأنف فعاليات مبادرة الحد من انتشار العدوى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

منذ حوالي 9 ساعات

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

منذ أقل من ساعة

استنجاد بالخارج وشائعات.. تفاصيل مؤامرة أيمن نور الجديدة بالتزامن مع 25 يناير

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

السيسى: الصراعات المسلحة تؤثر سلبًا على مناخ التنمية وجذب الاستثمار

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2020

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن يناير 2020

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك