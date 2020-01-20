مطروح: حملات علي صالونات الحلاقة للحد من الفيروسات الكبدية

قال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، أنه تم الدفع بحملات للتوعية لأصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحد من انتشار الفيروسات الكبدية " فيروس سي "، حيث تم المرور وتعليق "بنرات" الحملة عن طريق إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الصحة.وأكد المعداوي أن الحملة تهدف الي توعية أصحاب صالونات الحلاقة بالأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، وعدم استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل، أو حلاقة، أو ناد صحى لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بان إدارة البيئة بمجلس المدينة، قامت بتوعية اصحاب صالونات الحلاقة بضرورة حمل شهادات صحية، وعقد لقاءات مع الحلاقين عن طريق مديرية الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملة علي المستشفيات لمتابعة غرف النفايات الطبية، والتأكد من سريان تواريخ العقود المحارق الطبية.