مفاجأة.. شركة أمريكية تمول مشروع قناة إسطنبول التركية

أعلنت شركة التمويل الأمريكية "money maker"، نيتها تمويل مشروع قناة إسطنبول التركية التي تثير سخط المعارضة والشعب التركى، لا سيما عقب افتتاح فروع لها في تركيا، وفقًا لما أعلنته صحيفة "yeni caggazetesi" التركية.وصرح المدير التنفيذي للشركة جورج غوريب، ونائبه بسام رشكيدي، ومسئولون في الشركة الأمريكية، بأنهم مهتمون بكل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية في تركيا، وتحديدًا قناة إسطنبول، وهم ملزمون بتوفير كل التمويل المالي للقناة.وشدد مسئول الشركة، على أنهم سيشاركون في أي مشروع تموله الدولة في تركيا، شريطة أن لا يكون المشروع أقل من 100 مليون دولار، لأنهم مهتمون بالمشاريع الضخمة.وتابعت الشركة الأمريكية: "لن نمول قناة إسطنبول وحسب، ولكننا سنمول جميع مشاريع البنية التحتية، مثل الجسور والأنفاق المرتبطة بالمشروع"، معتبرة أن قناة إسطنبول مشروع استراتيجى سيرفع تركيا إلى وجهة اقتصادية كبيرة.