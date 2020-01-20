الأرصاد: أمطار ورياح يوم الثلاثاء 21 يناير.. والقاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد يمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس بارد شمالاً، معتدل جنوبًا بالنهار، شديد البرودة ليلاً.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 10 16بلطيم 10 16مطروح 11 15السلوم 10 15سيوة 09 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 10 16الإسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 10 15رفح 10 15رأس سدر 10 18نخل 07 15نويبع 14 19طابا 12 15كاترين 02 11الطور 11 20شرم الشيخ 15 22الغردقة 11 21مرسى علم 12 21الفيوم 10 17بنى سويف 09 17المنيا 08 17أسيوط 07 18سوهاج 08 18قنا 08 18الأقصر 08 19أسوان 09 20أبوسمبل 09 20الوادى الجديد 06 20شلاتين 14 23أبورماد 17 23حلايب 18 21رأس حدربة 18 21.