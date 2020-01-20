الأرصاد: أمطار ورياح يوم الثلاثاء 21 يناير.. والقاهرة 16
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:38 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد يمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.
كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس بارد شمالاً، معتدل جنوبًا بالنهار، شديد البرودة ليلاً.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 16
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 10 16
بلطيم 10 16
مطروح 11 15
السلوم 10 15
سيوة 09 16
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 16
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 10 15
رفح 10 15
رأس سدر 10 18
نخل 07 15
نويبع 14 19
طابا 12 15
كاترين 02 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 11 21
مرسى علم 12 21
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 18
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 09 20
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 14 23
أبورماد 17 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 18 21.
كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس بارد شمالاً، معتدل جنوبًا بالنهار، شديد البرودة ليلاً.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 16
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 10 16
بلطيم 10 16
مطروح 11 15
السلوم 10 15
سيوة 09 16
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 16
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 10 15
رفح 10 15
رأس سدر 10 18
نخل 07 15
نويبع 14 19
طابا 12 15
كاترين 02 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 11 21
مرسى علم 12 21
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 18
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 09 20
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 14 23
أبورماد 17 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 18 21.