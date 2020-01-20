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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق احتفالية صرف تعويضات للمتضررين من أبناء النوبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:30 م
مدبولى
مدبولى
محمد ابراهيم
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وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمطار أسوان الدولي يرافقه عدد من الوزراء، وتحرك مباشرة إلى مقر احتفالية صرف تعويضات المتضررين من إنشاء السد العالي وبناء خزان أسوان من أبناء النوبة، وممن لم يسبق تعويضهم.

وكانت اللجنة الوطنية لصرف تعويضات المتضررين من أبناء النوبة خلال فترة بناء السد العالي وإنشاء خزان أسوان، استعدت لصرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات للأهالي، على أن تصرف التعويضات عن بناء وتعلية خزان أسوان 1902، وإنشاء السد العالي 1960، ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، وانتهت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء من وضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين، وبلغ إجمالي المستحقين للتعويضات 11 ألفا و716 مستحقا، وتم فتح باب قبول الرغبات على التعويضات خلال الفترة من 25 يونيو 2018 وحتى 31 يوليو 2019.

وكانت اللجنة قد فتحت باب التظلمات من يوم 7 سبتمبر 2019 وحتى 12 سبتمبر من نفس العام، وتقدم 311 شخصًا بطلبات تظلم على الرغبات المعلنة، واستجابت اللجنة إلى 142 تظلما، ورفضت 165تظلما، وأرجأت البت في 4 تظلمات، وجاءت التعويضات متنوعة ليختار أصحابها ما بين تعويضات: "سكنية وزراعية ومادية وتقنين أراضي.

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