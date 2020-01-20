السيسي: فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة الإفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة الإفريقية تجعل قارتنا من أهم المقاصد للمستثمرين، وأمام المؤسسات الأعمال الدولية.وأضاف السيسي، خلال كلمته قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، أن الدول الأفريقية تؤكد افتاحها التام للتعامل مع شركائها من بينهم بريطانيا ولاسيما ما يتعلق بالمحاور ذو الأهمية للقارة الأفريقية.وحدد الرئيس السيسي عدة أسس للتعاون المشترك، مع شركاء إفريقيا في مقدمتها دعم البنية التحتية والتى تسهم فى مشروعات وعلى رأسها مشروعا ربط "طريق القاهرة ـ كيب تاون" لربط شمال القارة وجنوبها، وجميع مشروعات الطرق والربط خطوط السكك الحديدية.