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د. محمد الباز
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محمد العسيري

حوادث

الداخلية تضبط 181 قطعة سلاح و206 قضايا مخدرات

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:29 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة خلال 24 ساعة، نجحت في ضبط 181 قطعة سلاح ناري، بحوزة 150 متهم، عبارة عن 13 بندقية آلية، وبنادق رصاص، و28 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و129 فرد محلى، و133 طلقة مختلفة الأعيرة، و188 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام،عن تنفيذ 60000 حكم قضائي متنوع، عبارة عن 269 حكم جناية، و17656 حكم حبس جزئى، و3120 حكم حبس مستأنف، و30093 حكم غرامة، وو 8862 حكم مخالفة.

ونجحت الأجهزة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، فى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 206 قضية مخدرات بحوزة 224 متهم، ضبط خلالها، 15.645 كيلو جرام من الحشيش، و14.525 كيلو جرام من البانجو، وكمية من مخدر الهيروين تزن 2،836 كيلو جرام، وأيضا 250 جرام من الأفيون، و1.362 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الفودو تزن 275 جرام، أما فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 42 متهم، كما تم ضبط 24 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وضبطت الأجهزة 337 دراجة نارية مخالفة، وأعادت 3 سيارات و5 دراجات نارية كان مبلغ بسرقتها، وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 27618 مخالفة مرورية، كما تم فحص 69 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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