رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 720 طفلا ضد شلل الأطفال بالغربية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:20 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، أن المديرية تستهدف تطعيم 720 ألفا و816 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات مصريين وغير مصريين على مستوى المحافظة.

وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر لها 16 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام بالمجان، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المديرية والإدارات الصحية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة تستعد حاليا للحملة، ووضع خطة وآليات وتنسيق تنفيذ فعاليات الحملة على مستوى المحافظة، وإعداد الأدوات والفرق الطبية الثابتة والمتحركة، لتحقيق المستهدف من التطعيم.

وأضاف حميدة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق طبية متنقلة بالشوارع سوف تمر على المنازل والمدارس الابتدائية لتطعيم التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، بجانب مقار التطعيم الثابتة بالإدارات الصحية والمكاتب والوحدات الصحية القروية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ أقل من ساعة

استنجاد بالخارج وشائعات.. تفاصيل مؤامرة أيمن نور الجديدة بالتزامن مع 25 يناير

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

منذ حوالي 9 ساعات

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

السيسى: الصراعات المسلحة تؤثر سلبًا على مناخ التنمية وجذب الاستثمار

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2020

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن يناير 2020

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك