تطعيم 720 طفلا ضد شلل الأطفال بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، أن المديرية تستهدف تطعيم 720 ألفا و816 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات مصريين وغير مصريين على مستوى المحافظة.وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر لها 16 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام بالمجان، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المديرية والإدارات الصحية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة تستعد حاليا للحملة، ووضع خطة وآليات وتنسيق تنفيذ فعاليات الحملة على مستوى المحافظة، وإعداد الأدوات والفرق الطبية الثابتة والمتحركة، لتحقيق المستهدف من التطعيم.وأضاف حميدة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق طبية متنقلة بالشوارع سوف تمر على المنازل والمدارس الابتدائية لتطعيم التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، بجانب مقار التطعيم الثابتة بالإدارات الصحية والمكاتب والوحدات الصحية القروية.