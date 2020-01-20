مصر تشارك فى ورشة الذكاء الاصطناعى بالاتحاد الدولى للاتصالات غدًا

تشارك مصر عن بُعد، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة العمل حول الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير لأغراض القيادة الذاتية والمساعَدة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات يوم 21 يناير في لندن، المملكة المتحدة، يعقبها الاجتماع الأول للفريق المتخصص المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض القيادة الذاتية والمساعَدة، التابع لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، يوم 22 يناير.وتناقش ورشة العمل الدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعى في توفير طرق آمنة للنقل من خلال القيادة الذاتية والمساعَدة، كما ستتيح الفرصة للتعلم من البحوث والنتائج التجريبية المستمدة من مختلف المصادر لوضع أساس لعمل الفريق المستقبلى.وتجمع الورشة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد.