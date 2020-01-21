طريقة كل رجل فى الحب حسب برجه الفلكى

لكل رجل طريقته في التعامل، بحسب البرج الخاص به، فلكل برج شخصية وطباع خاصة تختلف من شخص لآخر، ولكي نجد الطريقة المناسبة مع كل شخص، علينا أولًا معرفة برجه؛ لذا تحدثت لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن طريقة كل رجل من مواليد الأبراج الفلكية في الحب.





برج الحمل:

مواليد برج الحمل يحبون أن تكون شريكة حياتهم جريئة، فتنصح خبيرة الأبراج، بأهمية اختيار الوقت المناسب لكل موقف؛ لأن ذلك سيزيد من إعجابهم لكي ولا تحاولي إجبارهم على شئ رغمًا عنهم؛ لأن هذا الأسلوب لا يتناسب معهم، وهم أيضًا غير صبورين ويحبون أن يكونوا الأول في كل شئ.





برج الثور:

يتميز مواليد برج الثور بالجدية خصوصًا في عملهم، فتقول خبيرة الأبراج، إنه من الضروري تشجيع مواليد هذا البرج، لأخذ خطوات ناجحة في حياتهم وهم أيضًا يعطون أهمية للأمان والاستقرار.





برج الجوزاء:

يهتم مواليد برج الجوزاء بالتفاصيل الدقيقة في كل شئ، فلا يحبون الخداع، وليس من السهل إقناعهم؛ فتعاملي معهم بذكاء وتواصلىيمعهم على أي وسيلة من الوسائل المتاحة، فهو برج يحب التواصل وأحيانًا يكون صعب المنال.





برج السرطان:

من المعروف أن مواليد برج السرطان متعلقين بالبيت والعائلة ومن المعروف عن رجل برج السرطان التردد في أخذ القرارات المصيرية، فلا ينبغي التسرع في الحكم عليهم ويجب إمهالهم دائمًا وقت للتفكير، ورجل السرطان يفكر في الزواج والأطفال من أول بدايات العلاقة، وهو شخص ليس ممل.





برج الأسد:

يتمهل مواليد برج الأسد عند اتخاذ قرارات الارتباط، فهم يحتاجون للحظة المناسبة للإعلان عن رغبتهم في الارتباط بالطرف الآخر فلايحبون العجلة أبدًا.





برج العذراء:

يأخذ مواليد برج العذراء المسئولية بشكل جدي جدًا ويمكنهم نقد أي شئ فيكي فلا تتعجبي، ولكن أيضًا سوف تكتشفي إنهم يدعموكي في أحلامك وطموحاتك وسيسعوا لتحسين علاقتكم سويًا ويحاولون تخطي المشاكل والعقبات كلها.





برج الميزان:

يحب مواليد برج الميزان التساوي، فستجديهم يدعمونك في أحلامك ولكنهم يريدون نفس الشئ، ويتميز رجل الميزان أنه من الممكن فعل أي شئ لحبيبته وهم في الأغلب شخصيات رومانسية.





برج العقرب:

مواليد برج العقرب من الشخصيات الغريبة، فإذا كان معجبون بكي سوف يتظاهرون بعكس ذلك، وهم أيضًا صادقين وأوفياء عندما يتأكدون من حبهم لكي، وهم يطلبون الكثير من الطلبات ولكهم سوف يعطوكي حبهم إلى الأبد.





برج القوس:

من الشخصيات المندفعة والمتفائلة، من الممكن أن يشعروا بالملل إذا وجدوا ان العلاقة بينكما أصبحت لا تسعدهم، ورجل برج القوس من الشخصيات التي تحب الحرية ومن الشخصيات الفكاهية أيضًا ويكسب أصدقاء بطريقته لسرد أي شئ بطريقة مضحكة.





برج الجدي:

مواليد برج الجدي رجال أذكياء، بسبب إحساسهم بالواجب ومشاعرهم اتجاه أسرتهم، فهم يحتاجون لزوجة ولأم ليس زوجة فقط، ورجل برج الجدي من الشخصيات الطموحة وقد يعيش سنين من عمره يعمل ليوفر أموال جيدة له ولأسرته، ولا يهتم بالمظهر كالكثير من الرجال وهو شخص ناضج حتى في حبه ويحتاج إلى علاقة قوية وصلبة.





برج الدلو:

مواليد برج الدلو ينقسموا إلى نوعان، نوع يحب التسلية والمرح ولا يأخذ أي شئ على محمل الجدية ويجب الحذر من هذا النوع، والنوع الأخر هو النوع الذي يريد علاقة قوية وصلبة بينه وبين حبيبته، ورجل الدلو من الشخصيات الذكية جدًا، يحب المرأة التى تعتمد على نفسها، ومن الوقت للأخر يحب أن يكون بمفرده وهو يحتاج إلى العلاقة التي تحفزه وتحافظ على حيويته ونشاطه لأنه يحب الإثارة والبهجة.





برج الحوت:

مواليد برج الحوت رجال مثالية، من الممكن أن يضحوا بأي شئ من أجل الحب أو من أجل أحبابهم لا يتحملوا تفاصيل الحياة المملة، ليسوا من محبين التكنولوجيا التي تزداد كل يوم فهم يحبون أن يكونوا على طبيعتهم، يحبون الموسيقى والأفلام والسفر ويجدون بهم عالم أخر بعيد عن الروتين ويهربون بهم من الواقع، من الشخصيات الطيبة والمسامحة.