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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

باستثمارات 452.3 مليون دولار.. 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز فى مصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:34 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين إمدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 452.3 مليون دولار، ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئرًا.

حضر التوقيع كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة اباتشي مصر والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا والمهندس كريم علاء رئيس بى بى مصر، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس شاهريزال شاهارى المدير التنفيذى لشركة بتروناس مصر ونائبى هيئة البترول وايجاس للبحث والاستكشاف.

وعقب التوقيع أوضح الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، لافتًا إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014 وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية، فضلًا عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقًا.

و لاتفاقيات التسع الموقعة هي:
- الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.

- الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.

- الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.

- الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار.

- الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين.

- السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.

- السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين.

- الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.

- التاسعة تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبى بى.

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