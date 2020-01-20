السيسى يصل إلى مقر انعقاد القمة البريطانية - الإفريقية للاستثمار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار.ومن المقرر أن تغطي القمة، التى سيفتتحها رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عددًا من القضايا الهامة، من بينها: التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة، خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الإفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بإفريقيا.وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الإفريقية بحلول عام 2022، من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين، وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.وتنظر الدول الكبرى، من بينها بريطانيا، إلى القارة الإفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية، بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا فى عدد من الدول الإفريقية، وهو ما أسهم فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بإفريقيا كالتجارة والطاقة والتعدين وغيرها.وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وإفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية على حوالي 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالي 20 مليار دولار- حوالي 83.15 مليار جنيه إسترليني- في العام الماضي.