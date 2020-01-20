أحمد النجار يخرج «الشايب» بدلا من حسين المنباوي

اضطر صناع فيلم "الشايب"، تبديل مخرج العمل حسين المنباوي بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "الفتوة" لياسر جلال والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بالمخرج الشاب أحمد النجار نجل المخرج الكبير الراحل محمد النجار، وذلك في أول تجاربه السينمائية، بعدما شارك في عدة أفلام كان فيها مخرج منفذ فقط، ومن ضمنها فيلم "أسوار القمر" مع الفنانة منى زكي وفيلم "الحفلة" مع الفنان أحمد عز.وبدأ النجار، التحضيرات النهائية للعمل بجانب مؤلفه وعدد من أبطاله الذي وقعوا بشكل رسمي عليه وهم عمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن وسيد رجب، وجاري الاستقرار على البطلة المنتظر مشاركتها في أحداثه.يذكر أن آسر ياسين يعرض له هذه الفترة مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مع الفنانة منة شلبي وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد ومن إخراج محمد شاكر خضير.