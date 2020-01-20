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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

طلب إحاطة حول إجراءات تشجيع مشروعات الثروة الحيوانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:07 ص
الدكتور البدري ضيف
الدكتور البدري ضيف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الزراعة، السيد القصير، بشأن خطوات وزارة الزراعة نحو تشجيع صغار المزارعين لإنشاء مشروعات الثروة الحيوانية وخاصة مشروع البتلو، في ضوء البروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

وطالب ضيف، بحضور وزير الزراعة ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية المهندس مصطفى الصياد، لتوضيح خطوات تنفيذ ذلك المشروع على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة وجود تسهيلات للمزارعين وإجراءات ميسرة لتشجيع المزارعين والمربين على الاستفادة من ذلك المشروع وتربية المواشي بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية، أمر هام، لما له من تأثير على الاقتصاد القومي للبلاد، وتوفير فرص العمل.

وشدد الدكتور البدري ضيف، على ضرورة العمل على فرض رقابة على الأعلاف والأدوية البيطرية، للحد من انتشار الأدوية المغشوشة التي تؤدي إلى نتائج سلبية بنا يؤثر على الإنتاج الحيواني.

وكان مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقع على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

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