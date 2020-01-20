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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
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أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لرعاية أبطال منتخباتنا في أوليمبياد طوكيو 2020 يأتي في إطار المسئولية المجتمعية وجهود خدمة المجتمع التي تقوم بها مجموعة طلعت مصطفى.

وأشار في تصريحات خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم إلى أنه سيتم تقديم خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.

وأكد رئيس مجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية، معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح أن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تسهم أيضا في الكثير من المشروعات والصناديق الخيرية والمجتمعية، مثل تطوير المناطق العشوائية، ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، و مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قافلة نور حياة لعلاج العيون، المعهد القومي للأورام، مستشفى طلعت مصطفى الخيرى، ودعم مراكز الشباب المتطورة فى الأماكن الأكثر احتياجا، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع
هشام طلعت مصطفى: نحرص على تقديم إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع

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