البنوك والاستثمار يدفعون بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني معاملات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحًا 1.73 نقطة ليصل إلى مستوى 1643.41 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 987 ألف سهم بقيمة 393.7 ألف دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.80% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65%.وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 85 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 73.58 مليون سهم إلى 73.665 مليون سهم تمثل 3.324% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 19 يناير الجارى.