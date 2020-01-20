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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة دبى تصعد 0.43% بمستهل التعاملات

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:02 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين- ثاني تعاملات الأسبوع بنسبة 0.43% رابحا 12.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2875.44 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59 مليون سهم محققة ما قيمته 60.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 795 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.43%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.34%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.90%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.10%.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة أمانات القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس، على تشكيل لجنة إدارة الخاصة للنظر فى الاستحواذ المُحتمل على حصة استراتيجية فى مجموعة فى بى إس للرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، على أن تتواصل اللجنة مع المجموعة فيما يتعلق بالصفقة، كما تتولى اللجنة تعيين المستشارين الخارجيين بخصوص الصفقة، تعيين مقيم مستقل لتقييم الصفقة، والتواصل والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات والسلطات التنظيمية الأخرى والجهات الحكومية للحصول على كافة الموافقات اللازمة.

ووافق المجلس، على صفقة الاستحواذ من حيث المبدأ فى ضوء دراسة الخيارات القانونية والمالية الخاصة بعد اعتماد العرض المبدئي للصفقة التى لا تزال قيد الدراسة والمراجعة القانونية والمالية النافية للجهالة.

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