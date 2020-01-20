غدًا حفل تأبين طبيبات المنيا بدار الحكمة

يعقد مجلس نقابة الأطباء ظهر غدًا حفل تأبين بدار الحكمة لرثاء وتأبين شهيدات الطب الثلاثة "الدكتورة رانيا محرم، والدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال" اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.وأوضح مجلس نقابة الأطباء أنه يتم التجهيز لعقد جمعية عمومية يوم 13 مارس 2020، حيث سيتم إعطاء كافة الأطراف مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.وأشار المجلس إلى أنه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.